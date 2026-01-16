Meloni-Takaichi | asse Italia-Giappone un' alleanza oltre la diplomazia

L’asse tra Meloni e Takaichi rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle relazioni tra Italia e Giappone. Questo incontro evidenzia l’impegno delle due nazioni nel promuovere collaborazioni strategiche in ambito diplomatico, di sicurezza ed economico. Un dialogo che sottolinea la volontà di consolidare un rapporto stabile e orientato alla cooperazione internazionale, in un contesto globale in continua evoluzione.

AGI - Un incontro dal forte valore politico e strategico, capace di intrecciare diplomazia, sicurezza ed economia globale. Il bilaterale di oggi a Tokyo tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier giapponese Sanae Takaichi ha rilanciato l'asse tra Italia e Giappone, nel quadro delle celebrazioni per il 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La scelta politica di Meloni e la continuità del dialogo. Al Kantei, la residenza ufficiale della premier giapponese, la presidente del Consiglio ha subito ricordato come la presenza a Tokyo non sia frutto del caso ma di una precisa scelta politica. 🔗 Leggi su Agi.it

