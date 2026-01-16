Meloni-Takaichi | asse Italia-Giappone un' alleanza oltre la diplomazia
L’asse tra Meloni e Takaichi rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle relazioni tra Italia e Giappone. Questo incontro evidenzia l’impegno delle due nazioni nel promuovere collaborazioni strategiche in ambito diplomatico, di sicurezza ed economico. Un dialogo che sottolinea la volontà di consolidare un rapporto stabile e orientato alla cooperazione internazionale, in un contesto globale in continua evoluzione.
AGI - Un incontro dal forte valore politico e strategico, capace di intrecciare diplomazia, sicurezza ed economia globale. Il bilaterale di oggi a Tokyo tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier giapponese Sanae Takaichi ha rilanciato l'asse tra Italia e Giappone, nel quadro delle celebrazioni per il 160esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi. La scelta politica di Meloni e la continuità del dialogo. Al Kantei, la residenza ufficiale della premier giapponese, la presidente del Consiglio ha subito ricordato come la presenza a Tokyo non sia frutto del caso ma di una precisa scelta politica. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Tra Meloni e Takaichi a Tokyo un'alleanza oltre la diplomazia: rilanciato l'asse Italia-Giappone
Leggi anche: Meloni incontra Takaichi, crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone
Meloni e Takaichi: Italia e Giappone rafforzano l’asse tra Mediterraneo e Indo-Pacifico; Meloni in Giappone: asse strategico Roma-Tokyo su sicurezza, economia e nuove tecnologie; Meloni -Takaichi, asse contro i dazi. Il Giappone spinge sulle critiche a Trump; Meloni a Tokyo, asse anti-dazi tra Italia e Giappone.
Meloni a Tokyo rilancia l'asse Italia-Giappone: relazioni rafforzate dopo il vertice con Takaichi - Un incontro dal forte valore politico e strategico, capace di intrecciare diplomazia, sicurezza ed economia globale. msn.com
Amicizia, cooperazione allo sviluppo e selfie con anime: Meloni a Tokyo per rafforzare l’asse Italia-Giappone - Rapporti sempre più solidi, anche tra i capi di Governo, testimoniati da un selfie sui social con tanto di anime ... dire.it
Meloni arrivata a Tokyo, domani bilaterale con Takaichi - Missione in Asia per Giorgia Meloni: a Tokyo l’incontro con la premier Sanae Takaichi per rafforzare il partenariato strategico Italia- adnkronos.com
Giorgia Meloni e il selfie in stile manga con la premier giapponese Takaichi. Link nei commenti - facebook.com facebook
Non solo colloqui formali e conferenze stampa all'incontro a Tokyo tra la premier Meloni e la padrona di casa, Sanae Takaichi. La visita della premier italiana coincideva infatti con il suo compleanno, e così la presidente del consiglio giapponese le ha regalato x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.