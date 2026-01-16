Meloni incontra Takaichi crediamo molto nell' alleanza Italia-Giappone

Meloni incontra Takaichi, rafforzando i legami tra Italia e Giappone. Questo incontro rappresenta un passo importante nel consolidamento della collaborazione tra i due paesi, basata su valori condivisi e interessi comuni. Dopo il breve colloquio a Johannesburg e i dialoghi telefonici, si evidenzia l’importanza di un rapporto stabile e duraturo, volto a promuovere la cooperazione in ambiti strategici e a rafforzare la presenza internazionale di entrambe le nazioni.

"Sono estremamente contenta di essere qui dopo il nostro breve incontro a Johannesburg e i nostri dialoghi telefonici. Questa è la terza volta che io vengo in Giappone in 3 anni che sono al governo e non è stato un caso, è stata una scelta". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in apertura del bilaterale con la prima ministra giapponese Sanea Takaichi al Kantei di Tokyo, sottolineando che dalla sua terza visita "il messaggio è che crediamo molto in questa alleanza, crediamo molto in questa cooperazione, crediamo molto in questa amicizia". "La prima volta che sono venuta qui - ricorda la premier italiana - abbiamo elevato i nostri rapporti a livello di partenariato strategico. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Meloni incontra Takaichi, crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone Leggi anche: Meloni incontra Takaichi a Tokyo: “Crediamo molto nell’alleanza Italia-Giappone” Leggi anche: Meloni in Giappone, incontro con Takaichi: “Crediamo molto in questa alleanza, in questa amicizia” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Meloni incontra Takaichi: Crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone; Meloni incontra Takaichi, crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone; Meloni in Giappone, l’incontro con Takaichi: Cooperazione reale tra noi”; Meloni incontra Takaichi a Tokyo: “Crediamo molto nell’alleanza Italia-Giappone”. Meloni incontra Takaichi a Tokyo: “Crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone” - Rafforzare un legame storico e proiettarlo verso una cooperazione sempre più stretta su sicurezza, economia e innovazione. ilfoglio.it

Meloni incontra Takaichi: "Crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone" - "Questa è la terza volta che io vengo in Giappone in 3 anni che sono al governo e non è stato un caso, è stata una scelta", ha confermato la premier italiana. tg24.sky.it

Italia-Giappone, Meloni: "Crediamo molto in questa alleanza. Elevato il livello a partenariato strategico speciale" - “Sono estremamente contenta di essere qui dopo il nostro breve incontro a Johannesburg e i nostri dialoghi telefonici. affaritaliani.it

Meloni in Giappone incontra la premier Takaichi: 'Crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone. La terza volta qui lo dimostra, le nostre relazioni durature e profonde' #ANSA facebook

Giubileo: Papa incontra organizzatori e volontari, anche Meloni in #Vaticano x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.