Meloni preservare la pace nell' Artico Tajani annuncia | imprenditori in missione nell' area

Il governo italiano rinnova l’impegno a preservare la pace e promuovere la cooperazione nell’Artico. Meloni sottolinea l’importanza strategica di questa regione, mentre Tajani annuncia l’invio di imprenditori italiani in missione nell’area. L’Italia si impegna a contribuire alla stabilità e alla prosperità dell’Artico, riconoscendo il ruolo fondamentale di questa regione negli equilibri globali.

AGI - “L’Italia è perfettamente consapevole di quanto questa regione del mondo rappresenti un quadrante strategico negli equilibri globali e intende continuare a fare la propria parte per pr eservare l’Artico come area di pace, cooperazione e prosperità”. E' il messaggio che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha inviato alla conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana, un Documento Strategico che delinea gli obiettivi per il rafforzamento dell’impegno italiano nella regione, in corso a Villa Madama. "L'Artico sia sempre più una priorità per la Nato e per l'Ue" . "Siamo convinti che l' Artico debba essere sempre di più una priorità dell' Unione Europea e della Nato, e che l'Alleanza Atlantica debba cogliere l'opportunità di sviluppare nella regione una presenza coordinata e capace di prevenire tensioni, preservare la stabilità e rispondere alle ingerenze di altri attori", ha sottolineato la premier. 🔗 Leggi su Agi.it

