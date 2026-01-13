La Germania propone una missione NATO nell’Artico

La Germania ha proposto una missione congiunta NATO nell’Artico, in risposta alle recenti dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha espresso interesse per la Groenlandia e ha lasciato aperta la possibilità di interventi militari. Questa iniziativa mira a rafforzare la presenza internazionale nella regione, sottolineando l'importanza strategica dell’area e la volontà della NATO di garantire stabilità e sicurezza in un contesto geopolitico in evoluzione.

La Germania propone una missione congiunta NATO nell'Artico. L'iniziativa del governo tedesco arriva dopo una nuova ondata di dichiarazioni del presidente americano Donald Trump, che ha nuovamente affermato di voler impadronirsi della Groenlandia, suggerendo persino la possibilità di usare la forza.

