Meloni l' Italia vuole preservare l' Artico come area di pace

L’Italia riconosce l’importanza strategica dell’Artico nel contesto globale e si impegna a contribuire alla sua stabilità. In un’ottica di cooperazione e rispetto per le risorse naturali, il paese mira a preservare questa regione come area di pace e sviluppo condiviso, mantenendo un impegno costante nel favorire dialogo e collaborazione internazionale.

AGI - “L’Italia è perfettamente consapevole di quanto questa regione del mondo rappresenti un quadrante strategico negli equilibri globali e intende continuare a fare la propria parte per pr eservare l’Artico come area di pace, cooperazione e prosperità”. E' il messaggio che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha inviato alla conferenza di presentazione della Politica Artica Italiana, un Documento Strategico che delinea gli obiettivi per il rafforzamento dell’impegno italiano nella regione, in corso a Villa Madama. 🔗 Leggi su Agi.it

