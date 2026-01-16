Meloni in Giappone incontro con Takaichi | Crediamo molto in questa alleanza in questa amicizia

La premier Giorgia Meloni ha incontrato a Tokyo l’omologa giapponese Sanae Takaichi presso il Kantei, sede del primo ministro. Durante l’incontro, Meloni ha sottolineato l’importanza dell’alleanza tra Italia e Giappone, evidenziando il valore della collaborazione e dell’amicizia tra i due paesi. L’incontro rappresenta un momento di consolidamento delle relazioni bilaterali in un contesto di crescente cooperazione internazionale.

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni, accompagnata dalla delegazione italiana, è stata ricevuta dall’omologa giapponese Sanae Takaichi al Kantei, sede ufficiale del primo ministro nipponico, a Tokyo. “Torno qui la terza volta, sono il primo leader europeo che viene qui da quando lei si è insediata e approfittiamo per elevare ancora una volta le nostre relazioni bilaterali a livello di partenariato strategico speciale. Crediamo molto in questa alleanza, in questa amicizia” che cade “nel 160esimo anniversario delle nostre relazioni bilaterali e che racconta quanto” queste relazioni “siano state profonde e continuative”, ha detto Meloni prima dell’inizio del bilaterale. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

