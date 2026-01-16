Meloni a Tokyo L' amicizia tra i due popoli si riassume nella parola ganbaru | di cosa si tratta

A Tokyo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato la premier giapponese Sanea Takaichi, rafforzando i legami tra Italia e Giappone. Durante l’incontro, si è parlato di collaborazione e amicizia tra i due paesi, riassunte nella parola giapponese

Si è svolto a Tokyo l'incontro bilaterale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la premier giapponese Sanea Takaichi. “Con Sanea - ha detto Meloni - condividiamo anche il fatto di essere le prime due donne a guidare i loro popoli, e questo chiaramente per noi rappresenta un grande onore ma rappresenta soprattutto una grande responsabilità. Responsabilità che penso possiamo onorare facendo leva su quell'approccio che nella cultura giapponese si riassume con una parola che io considero molto affascinante che è ‘ ganbaru ’. Non vuol dire solamente fare del proprio meglio, significa fare più del proprio meglio, cioè ambire a superare sempre i propri limiti, non accontentarsi mai di dove si è arrivati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Meloni a Tokyo. L'amicizia tra i due popoli si riassume nella parola "ganbaru": di cosa si tratta Leggi anche: Meloni: con Tokyo alleanza e amicizia Leggi anche: «Il look non riguarda solo la moda. Si tratta di sicurezza. Si tratta di identità. Si tratta del potere dell'autenticità» dice a proposito del suo nuovo libro "The Look" Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Meloni a Tokyo. L'amicizia tra i due popoli si riassume nella parola ganbaru: di cosa si tratta; Meloni in Giappone per incontrare la Premier Takaichi. In agenda AI, Spazio, Difesa e geopolitica; Italia-Giappone, Meloni a Tokyo: rafforzata l’alleanza strategica; Meloni incontra Takaichi: Impegno a tutelare l’ordine internazionale basato sullo Stato di diritto. Meloni a Tokyo. L'amicizia tra i due popoli si riassume nella parola "ganbaru": di cosa si tratta - Ferma condanna del programma nucleare della Corea del Nord. ilgiornale.it

Meloni in Giappone, la premier posta foto con Takaichi stile manga e riceve in dono mascotte dell'Expo. «Amicizia e sintonia» - A margine della visita della presidente del Consiglio a Tokyo, c’è spazio per ... msn.com

PALAZZO CHIGI * TOKYO / INCONTRO TAKAICHI-MELONI: « FERMO IMPEGNO A PROTEGGERE L’ORDINE INTERNAZIONALE, BASATO SULLO STATO DI DIRITTO / DICHIARAZIONI STAMPA ... - Le due leader si sono impegnate a promuovere il commercio e a facilitare l’accesso al mercato nell’ambito dell’Accordo di Partenariato Economico UE- agenziagiornalisticaopinione.it

Meloni a Tokyo cita la parola giapponese 'ganbaru', fare oltre il proprio meglio #ANSA facebook

Meloni a Tokyo cita la parola giapponese 'ganbaru', fare oltre il proprio meglio #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.