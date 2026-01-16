Meloni | con Tokyo alleanza e amicizia

Il 7 luglio si è tenuto a Tokyo un incontro bilaterale tra la Premier italiana Giorgia Meloni e la sua omologa giapponese Takaichi. Durante la visita, Meloni ha sottolineato l’importanza della presenza in Giappone, evidenziando la volontà di rafforzare i legami di amicizia e cooperazione tra i due Paesi. L’incontro rappresenta un passo significativo nel consolidamento delle relazioni diplomatiche e strategiche tra Italia e Giappone.

7.07 Bilaterale, a Tokyo, tra la premier Meloni e l'omologa giapponese Takaichi. "E'la terza volta che vengo in Giappone e non è un caso, è una scelta",ha detto Meloni. "Il messaggio è che crediamo molto in questa alleanza, in questa cooperazione, in questa amicizia. Approfittiamo per elevare ancora una volta relazioni e partenariato". Takaichi ha ringraziato l'Italia per il contributo al "successo" dell'Expo a Osaka e ricordato che l'Italia sarà al Green Expo 2027 in programma a Yokohama. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Meloni-Takaichi, così Roma e Tokyo rafforzano l’alleanza strategica Leggi anche: Meloni arrivata a Tokyo, domani bilaterale con Takaichi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Italia-Giappone, Meloni a Tokyo: rafforzata l’alleanza strategica; Meloni incontra Takaichi: Crediamo molto nell'alleanza Italia-Giappone; Meloni: con Tokyo amicizia e cooperazione; Meloni con i leader Ue a difesa della Groenlandia. A Parigi “scudo” per Kiev. Meloni a Tokyo. L'amicizia tra i due popoli si riassume nella parola "ganbaru": di cosa si tratta - Si è svolto a Tokyo l'incontro bilaterale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con la premier giapponese Sanea Takaichi. ilgiornale.it

Meloni in Giappone, la premier posta foto con Takaichi stile manga e riceve in dono mascotte dell'Expo. «Amicizia e sintonia» - A margine della visita della presidente del Consiglio a Tokyo, c’è spazio per un siparietto tra Giorgia Meloni e ... leggo.it

Italia-Giappone, Meloni a Tokyo: rafforzata l’alleanza strategica - Nel corso del bilaterale al Kantei di Tokyo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la centralità dei rapporti tra Italia e Giappone ... interris.it

Meloni a Tokyo cita la parola giapponese 'ganbaru', fare oltre il proprio meglio #ANSA x.com

Meloni incontra Takaichi a Tokyo, le anticipazioni: cooperazione, ordine internazionale e sfide demografiche facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.