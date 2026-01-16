La cautela di Meloni | no a nostri militari impiegati sul campo E a Tokyo rilancia l’asse con il Giappone

Il recente viaggio di Meloni in Oman, Giappone e Corea del Sud ha sottolineato l'importanza di rafforzare la presenza italiana in aree strategiche del Golfo e dell’Indo-Pacifico. La premier ha ribadito la cautela nel coinvolgimento militare diretto, concentrandosi invece su collaborazioni economiche, energetiche e tecnologiche, con particolare attenzione alle catene di approvvigionamento e alla sicurezza regionale. Un passo importante per consolidare l’alleanza con Tokyo e promuovere gli interessi italiani in queste aree

nostro inviato a Tokyo Prima l'Oman, poi il Giappone - dove è atterrata ieri - e infine la Corea del Sud, a conclusione di una lunga sei giorni lontana da Roma e focalizzata su Golfo e Indo-Pacifico, con l'obiettivo di radicare la presenza italiana su corridoi economici non tradizionali ma che sono ormai strategici sotto il profilo energetico (petrolio e idrogeno), tecnologico (semiconduttori) e militare (la produzione di caccia stealth di sesta generazione). Una missione, quella di Giorgia Meloni, che necessariamente si incrocia con un quadro geopolitico sempre più complesso e inasprito dalla contesa sulla Groenlandia tra Stati Uniti e Europa.

