Meghan Markle dopo quattro anni di assenza potrebbe presto tornare nel Regno Unito | Il fattore decisivo sarà la sicurezza

Dopo oltre quattro anni di assenza, Meghan Markle potrebbe tornare nel Regno Unito per partecipare agli Invictus Games di Birmingham nel luglio 2026. La decisione finale dipenderà principalmente dalle considerazioni sulla sicurezza, un elemento chiave per la presenza della duchessa nel paese. La possibile visita segna un ritorno atteso nel contesto degli eventi pubblici e delle questioni di sicurezza legate alla famiglia reale.

Pare che duchessa - assente dal suolo britannico dal 2022 - mediti di accompagnare il marito Harry agli Invictus Games in programma a Birmingham nel luglio 2026. La sua presenza, tuttavia, sarebbe subordinata a una condizione: la garanzia della protezione di Scotland Yard. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

