VIDEO | Maxi rissa a colpi di sgabelli identificati e denunciati tre uomini

Oltre 30 persone avrebbero preso parte ad una violenta rissa verificatasi lo scorso 23 giugno, alle ore 20, nei pressi di un noto bar del centro storico di Linguaglossa. I carabinieri della stazione locale, a distanza di alcuni mesi, sono riusciti ad identificare tre persone, denunciandole. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

