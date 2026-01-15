Processo ‘Mensa dei Poveri’ | Lara Comi assolta in appello da corruzione
Lara Comi, ex eurodeputata di Forza Italia, è stata assolta in appello dal reato di corruzione nel procedimento ‘Mensa dei Poveri’. La condanna originaria di quattro anni e due mesi è stata ridotta a un anno, con sospensione della pena e una multa di 500 euro. Questa decisione rappresenta un importante sviluppo nel procedimento giudiziario che la vedeva coinvolta.
