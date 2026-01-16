Il processo Mensa dei poveri Cade l’accusa di corruzione Comi condanna ridotta a un anno

La Corte d’Appello ha ridotto la condanna di Lara Comi nel processo

Cade l’accusa più grave di corruzione così la Corte d’Appello al termine del processo sul caso "Mensa dei Poveri" ha ridotto notevolmente la condanna inflitta in primo grado all’ex europarlamentare di Forza Italia, Lara Comi, che è passata da 4 anni e 2 mesi a 1 anno, pena sospesa e 500 euro di multa. Delle altre due accuse di truffa a Bruxelles, ne resta una, ma l’avvenuto rimborso di 500 mila euro al Parlamento europeo ha portato ad una equivalenza con l’aggravante e ricalcola la pena in un anno, sospesa. L’ex esponente politica, subito dopo la lettura del dispositivo, è scoppiata in lacrime. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

