Ford svela qual è il suo vero ruolo in Red Bull per la F1 2026 | Lo abbiamo cambiato in corso d'opera

Ford ha recentemente rivelato il proprio ruolo nel progetto della power unit Red Bull per la stagione 2026 di Formula 1. Dopo un iniziale coinvolgimento, il progetto è stato modificato nel tempo, includendo ora anche il motore endotermico. Questa evoluzione riflette l’adattamento della collaborazione tra le due aziende, con l’obiettivo di sviluppare una power unit più avanzata e competitiva per il campionato.

