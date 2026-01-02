Ford svela qual è il suo vero ruolo in Red Bull per la F1 2026 | Lo abbiamo cambiato in corso d'opera
Ford ha recentemente rivelato il proprio ruolo nel progetto della power unit Red Bull per la stagione 2026 di Formula 1. Dopo un iniziale coinvolgimento, il progetto è stato modificato nel tempo, includendo ora anche il motore endotermico. Questa evoluzione riflette l’adattamento della collaborazione tra le due aziende, con l’obiettivo di sviluppare una power unit più avanzata e competitiva per il campionato.
Ford chiarisce il suo vero contributo alla power unit Red Bull per la F1 2026: il progetto è cambiato in corsa e ora coinvolge anche il motore endotermico.
