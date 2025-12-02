F1 Isack Hadjar affiancherà Max Verstappen in Red Bull nel 2026

Nella settimana che porterà al Gran Premio di Abu Dhabi 2025, ultimo appuntamento del Mondiale F1, è finalmente stata resa pubblica la notizia della line-up della Red Bull per la prossima stagione. Dopo settimane di indiscrezioni infatti, la scuderia di Milton Keynes ha annunciato che sarà Isack Hadjar ad affiancare Max Verstappen nel 2026. Promozione meritata per il pilota francese che si è messo in mostra con la Racing Bulls nel primo anno da rookie, conquistando ben 51 punti alla vigilia dell’ultimo GP a Yas Marina ed un podio (Zandvoort). Red Bull ha quindi trovato il pilota per la prossima stagione, dopo aver faticato durante tutta la stagione nella scelta del secondo pilota. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Isack Hadjar affiancherà Max Verstappen in Red Bull nel 2026

