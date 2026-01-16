Mauro Sbetta trovato morto in casa cosa è emerso dall’autopsia | traumi multipli alla nuca e alla testa

Mauro Sbetta, trovato morto nella sua abitazione in provincia di Trento, è deceduto a causa di un politraumatismo. L'autopsia ha evidenziato traumi multipli alla testa e alla nuca, indicando un episodio violento. Le cause e i responsabili sono al centro delle indagini in corso.

L'esame post mortem ha stabilito che l'uomo è deceduto per "politraumatismo". In pratica il pensionato trovato senza vita in casa, in provincia di Trento, è stato raggiunto da più colpi inferti alla testa e alla nuca.

