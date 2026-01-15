Mauro Sbetta trovato morto in casa a Trento | È stato ucciso ha cercato di difendersi

Mauro Sbetta è stato trovato morto nella sua abitazione a Trento. Le autorità hanno aperto un fascicolo per omicidio, poiché si sospetta che abbia cercato di difendersi durante un episodio violento. La vicenda si svolge a Strigno di Castel Ivano, dove si indaga sulle circostanze della tragica perdita. La comunità attende aggiornamenti sulle indagini e sulla dinamica dell’accaduto.

Trovato morto in casa in una pozza di sangue: «Ferita alla nuca e vetri infranti nell’abitazione» - Strigno, 68enne trovato morto in casa: indagini in corso e autopsia fissata per venerdì. nordest24.it

68enne trovato morto in casa in Trentino, indagini dei carabinieri - L'uomo di 68 anni trovato morto nel proprio appartamento in una frazione del comune di Strigno (Trento) si chiamava Mauro Sbetta. msn.com

++++ Ora è ufficiale: Mauro Sbetta, il 68enne trovato morto nella sua casa di Strigno, è stato ucciso. Esclusa, infatti, ogni ipotesi di incidente ++++ Qui gli aggiornamenti http://tinyurl.com/3ecxrkf3 facebook

Mauro Sbetta, 68 anni, è stato trovato senza vita in soggiorno alle tre di notte. A lanciare l'allarme un cugino che non lo sentiva da giorni x.com

