Mauro Sbetta trovato morto in casa a Trento | È stato ucciso ha cercato di difendersi

Da fanpage.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mauro Sbetta è stato trovato morto nella sua abitazione a Trento. Le autorità hanno aperto un fascicolo per omicidio, poiché si sospetta che abbia cercato di difendersi durante un episodio violento. La vicenda si svolge a Strigno di Castel Ivano, dove si indaga sulle circostanze della tragica perdita. La comunità attende aggiornamenti sulle indagini e sulla dinamica dell’accaduto.

Aperto un fascicolo per omicidio dopo la morte di Mario Sbetta, trovato senza vita nella propria abitazione di Strigno di Castel Ivano. Al setaccio le immagini delle telecamere e la vita privata della vittima. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

