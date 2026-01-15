Mauro Sbetta trovato morto in casa a Trento | È stato ucciso ha cercato di difendersi
Mauro Sbetta è stato trovato morto nella sua abitazione a Trento. Le autorità hanno aperto un fascicolo per omicidio, poiché si sospetta che abbia cercato di difendersi durante un episodio violento. La vicenda si svolge a Strigno di Castel Ivano, dove si indaga sulle circostanze della tragica perdita. La comunità attende aggiornamenti sulle indagini e sulla dinamica dell’accaduto.
Aperto un fascicolo per omicidio dopo la morte di Mario Sbetta, trovato senza vita nella propria abitazione di Strigno di Castel Ivano. Al setaccio le immagini delle telecamere e la vita privata della vittima.
Una ferita alla testa e la porta finestra in frantumi, Mauro Sbetta trovato morto in casa: "È omicidio" - A trovare il corpo è stato un vicino, che aveva le chiavi ed era stato avvertito da un parente dell'uomo
Trovato morto in casa in una pozza di sangue: «Ferita alla nuca e vetri infranti nell'abitazione» - Strigno, 68enne trovato morto in casa: indagini in corso e autopsia fissata per venerdì.
68enne trovato morto in casa in Trentino, indagini dei carabinieri - L'uomo di 68 anni trovato morto nel proprio appartamento in una frazione del comune di Strigno (Trento) si chiamava Mauro Sbetta.
Ora è ufficiale: Mauro Sbetta, il 68enne trovato morto nella sua casa di Strigno, è stato ucciso. Esclusa, infatti, ogni ipotesi di incidente
Mauro Sbetta, 68 anni, è stato trovato senza vita in soggiorno alle tre di notte. A lanciare l'allarme un cugino che non lo sentiva da giorni
