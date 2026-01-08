Mauro Repetto nuovo singolo e a teatro con ‘Spider Woman’

Mauro Repetto torna nel 2026 con un nuovo singolo e un coinvolgente spettacolo teatrale, ‘Spider Woman’. Dopo aver consolidato la sua carriera di showman pavese, Repetto si prepara a offrire nuove esperienze musicali e artistiche, mantenendo vivo il suo impegno nel mondo dello spettacolo. Un anno ricco di novità che conferma la sua presenza nel panorama culturale italiano.

Il 2026 si apre all’insegna di nuove entusiasmanti avventure per lo showman pavese Mauro Repetto, che non abbandona il suo primo amore, anzi, ha in serbo tante sorprese musicali. La prima di queste è “In riva a te”, un brano pop-rock scritto per celebrare l’universo “Lui e Lei”, raccontando la parte più bella dell’amore, quando si è a pochi metri dal raggiungerlo. Da domani, 9 gennaio, si potrà ascoltare in radio, ma non solo, perché la canzone farà parte anche dello spettacolo “Ho trovato Spider Woman”, prodotto da MaMo s.r.l. Una serie di anteprime teatrali apriranno il 2026 concludendosi il 10 maggio al Teatro Manzoni di Milano, e ripartendo con la stagione teatrale 20262027 quando lo spettacolo arriverà nelle principali città italiane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

