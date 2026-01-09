Mauro Repetto | Cercando l’Uomo Ragno ho trovato Spider Woman
Mauro Repetto riflette sull’amore e sulla vicinanza come elementi essenziali. Per lui, il momento più significativo è la sensazione di prossimità, quella che si percepisce negli istanti di attesa o nell’intimità quotidiana. In un quadro di semplicità e sincerità, le emozioni più profonde emergono nella quotidianità, dove il valore dell’affetto si manifesta nel dettaglio più semplice e autentico.
Milano, 9 gennaio 2026 – Per Mauro Repetto il momento più bello dell’amore è la sua prossimità. “Gli ultimi tratti di mare che ti separano dal porto lì davanti ad attenderti, l’eccitazione che provi sulle scale della camera da letto. Quando tutto si sta per compiere, ma non è ancora avvenuto”. Momento raccontato sfoderando una chitarra rock nel nuovo singolo In riva a te sulle piattaforme da oggi. L’abbrivio di un 2026 che porta in regalo a una “metà” degli 883 – Max Pezzali – l’ospitata per 5 sere sulla nave del Festival di Sanremo e all’“altra metà” pure un nuovo spettacolo teatrale, Ho trovato Spider Woman, in rodaggio a primavera con una serie di anteprime semiclandestine qua e là per l’Italia, il 10 maggio pure al teatro Manzoni di Milano, per poi debuttare ufficialmente in autunno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
