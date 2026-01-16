mateta juve i bianconeri rifiutano questo scambio proposto dal crystal palace le ultime da torino

La Juventus ha deciso di non accettare lo scambio proposto dal Crystal Palace che coinvolge Mateta. La società torinese ha preferito mantenere la propria strategia di mercato, rifiutando l’offerta senza ulteriori dettagli. Le ultime da Torino indicano una posizione chiara rispetto alle trattative in corso, confermando l’intenzione di proseguire con le proprie scelte senza cedere alle pressioni esterne.

La Juventus è già attivamente al lavoro per pianificare il futuro del proprio reparto offensivo, muovendosi con decisione per individuare il profilo adatto a gestire il delicato dopo Vlahovic. La dirigenza bianconera sta scandagliando il mercato internazionale valutando diverse situazioni, con un obiettivo tecnico ben preciso: regalare a Luciano Spalletti una punta fisica, capace di reggere l'urto delle difese avversarie facendo salire la squadra e, soprattutto, in grado di garantire un certo numero di gol pesanti.

