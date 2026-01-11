Juventus idea Mateta per il post Vlahovic

Da ilprimatonazionale.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus valuta diverse opzioni per l’attacco in vista del ritorno di Dusan Vlahovic. Tra i nomi sondati, figura anche Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, come riportato da Tuttosport. La società continua a monitorare il mercato per rafforzare l’attacco e trovare soluzioni adeguate alle esigenze della squadra.

Mateta nuovo nome per l’attacco La  Juventus  aspetta il ritorno in campo di  Dusan Vlahovic, ma secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sta sondando diversi nomi tra questi c’è anche l’attaccante del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Nel mese di Dicembre gli scout della Juve avrebbero visionato a Londra, l’attaccante francese classe 1997. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus idea mateta per il post vlahovic

© Ilprimatonazionale.it - Juventus, idea Mateta per il post Vlahovic

Leggi anche: Juventus, il siparietto tra Capello e Vlahovic post Sporting

Leggi anche: Juventus, pagelle post Udinese: Vlahovic e Yildiz trascinatori

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

juventus idea mateta postMateta, idea Juve: il Crystal Palace fissa il prezzo per il sostituto di Vlahovic - Non è passata, infatti, inosservata la presenza di scout bianconeri durante le festività natalizie a Londra. msn.com

Calciomercato Juventus: sogno Donnarumma, idea Mateta per l'attacco - Rinforzare la rosa con giocatori di altissimo livello così da ritornare protagonista in Italia ed in Europa. it.blastingnews.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.