Juventus idea Mateta per il post Vlahovic
La Juventus valuta diverse opzioni per l’attacco in vista del ritorno di Dusan Vlahovic. Tra i nomi sondati, figura anche Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace, come riportato da Tuttosport. La società continua a monitorare il mercato per rafforzare l’attacco e trovare soluzioni adeguate alle esigenze della squadra.
Mateta nuovo nome per l’attacco La Juventus aspetta il ritorno in campo di Dusan Vlahovic, ma secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sta sondando diversi nomi tra questi c’è anche l’attaccante del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Nel mese di Dicembre gli scout della Juve avrebbero visionato a Londra, l’attaccante francese classe 1997. L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
