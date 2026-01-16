Massimo Venturiello in scena a Corato in un omaggio teatrale a Ettore Petrolini con ' Chicchignola'

Da mercoledì 21 a sabato 24 gennaio, a Corato, la Puglia ospita Massimo Venturiello in una rappresentazione dedicata a Ettore Petrolini, figura fondamentale del teatro comico e del varietà italiano. L’evento propone un omaggio teatrale che rende omaggio alla carriera e all’eredità artistica di Petrolini, offrendo al pubblico un’occasione di approfondimento e di confronto con uno dei più importanti interpreti del teatro italiano.

Da mercoledì 21 a sabato 24 gennaio la Puglia accoglie Massimo Venturiello in un omaggio teatrale a Ettore Petrolini, maestro del teatro comico e del varietà italiano. Un viaggio in quattro appuntamenti che riportano in scena l'ironia, la satira e l'umanità di un artista capace di raccontare, con.

