Chicchignola di Ettore Petrolini con Massimo Venturiello al Teatro Metamorfosi di Rutigliano
Continua con grandi nomi e produzioni nazionali la stagione del nuovo Teatro Metamorfosi di Rutigliano, che, sotto la direzione artistica di Giusy Marrone, si conferma uno dei più interessanti poli culturali presenti in Puglia.Dopo il successo degli appuntamenti inaugurali, il cartellone prosegue. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Leggi anche: Massimo Venturiello porta "Chicchignola" al Teatro Gioiello: l'omaggio a Petrolini
Leggi anche: Venturiello rilegge Petrolini: Chicchignola
Il16 gennaio “Chicchignola” di Ettore Petrolini con Massimo Venturiello al Teatro Metamorfosi di Rutigliano; Torino | Massimo Venturiello in Chicchignola; Genoma Puglia, Amati: “In Puglia diagnosticata a 20 giorni dalla nascita una terribile malattia rarissima, curabile se accertata tempestivamente”; A Bari e Lecce Bubbles Revolution il più grande show al mondo di Bolle di sapone.
Massimo Venturiello porta "Chicchignola" al Teatro Gioiello: l'omaggio a Petrolini - Massimo Venturiello arriva al Teatro Gioiello, dal 9 all'11 gennaio, con “Chicchignola” di Ettore Petrolini. torinotoday.it
Chicchignola in scena al Teatro Gioiello - Dal 9 all’11 gennaio 2026 Massimo Venturiello arriva al Teatro Gioiello con Chicchignola, considerata la più bella commedia di Ettore Petrolini. mentelocale.it
Chicchignola di Ettore Petrolini in Sala Umberto - Uno spettacolo con Maria Letizia Gorga e con Franco Mannella, Claudia Portale e Carlotta Proietti. romatoday.it
Un uomo qualunque. Un carretto di giocattoli. Un mondo che ride troppo in fretta. Massimo Venturiello porta in scena Chicchignola, il capolavoro di Ettore Petrolini, una commedia solo apparentemente semplice che nasconde poesia, ferocia e una lucidità sor - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.