Marposs di terza generazione Francesco Possati nuovo presidente

Marposs, azienda bolognese specializzata in soluzioni per il controllo qualità e la misura di precisione, ha annunciato la nomina di Francesco Possati come nuovo presidente. Alla guida della società di terza generazione, Possati assume la responsabilità di un’azienda con presenza globale, consolidando la sua posizione nel settore. La nomina riflette l’impegno di Marposs nel mantenere un percorso di crescita e innovazione nel settore industriale.

Un colosso dell'industria bolognese passa di padre in figlio: Francesco Possati è stato nominato presidente di Marposs, azienda globale con sede a Bentivoglio, leader nelle soluzioni per il controllo qualità e la misura di precisione dei processi industriali. Francesco subentra al padre, il Cavaliere del Lavoro Stefano Possati, che ha guidato l'azienda dal 1990 assieme ai fratelli Edoardo e Alberto portandola a diventare un punto di riferimento internazionale con un fatturato che si avvicina ai 500 milioni di euro. Stefano Possati assumerà il ruolo di Presidente Emerito. Francesco Possati, laureato in Giurisprudenza alla Bocconi, ha iniziato la sua carriera in Marposs nel 2013 nella sede cinese del Gruppo a Nanjing, dove per due anni si è occupato di ottimizzazione dei processi produttivi.

