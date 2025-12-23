Generazione T rinnova il cda | Samuele Tomasselli nuovo presidente

Durante l’assemblea di Generazione T, è stato rinnovato il Consiglio di Amministrazione della cooperativa sociale. All’unanimità, sono stati eletti i nuovi membri, con Samuele Tomasselli scelto come nuovo presidente. Questo cambiamento mira a rafforzare l’impegno della cooperativa nel settore sociale, promuovendo iniziative sostenibili e inclusive per il territorio.

