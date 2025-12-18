Il nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania è Francesco Comparone

Francesco Comparone, napoletano e Consigliere parlamentare della Camera dei deputati, è stato nominato nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania. Con una solida esperienza istituzionale e una profonda conoscenza del territorio, si prepara a supportare l’amministrazione regionale nelle sfide future, contribuendo a rafforzare il ruolo della Campania nel panorama nazionale.

Il nuovo capo di Gabinetto del Presidente della Regione Campania sarà Francesco Comparone, napoletano, Consigliere parlamentare della Camera dei deputati.La nomina ufficiale“Il dottor Comparone è un professionista di alto livello. Nel suo curriculum vanta esperienze importanti sia in Parlamento. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

