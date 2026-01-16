Maria De Filippi attacca Gianmaria a UeD Gianni Sperti lo offende | sul web è caos
Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 16 gennaio 2026, sono stati affrontati vari temi legati al Trono Over. Tra momenti di confronto e scontri tra i protagonisti, si è registrato un acceso scambio tra Maria De Filippi e Gianmaria, con Gianni Sperti che ha espresso parole dure. L’evento ha generato molte reazioni sul web, contribuendo a un clima di confronto e discussione tra gli spettatori.
Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, venerdì 16 gennaio 2026, sono stati trattati diversi blocchi, tutti incentrati sul Trono Over. Questo, dunque, ha generato lo slittamento della messa in onda della scelta di Flavio Ubirti a lunedì prossimo. Ad ogni modo, anche se il pubblico attendeva questo evento, quello che è accaduto oggi è riuscito comunque a tenere alta l’attenzione dei telespettatori. Gianmaria sotto attacco a UeD: prima ci pensa Maria De Filippi, poi Gianni Sperti. Se Maria De Filippi non nutre molta simpatia per uno dei protagonisti di Uomini e Donne, non esita a palesarlo. Questa è l’impressione che il pubblico ha avuto dopo aver visto la puntata di oggi di UeD. 🔗 Leggi su Tutto.tv
