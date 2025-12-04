arcangelo umiliato da maria de filippi a ued gianni sperti fa piangere sara gaudenzi

Molti sono stati i momenti degni di nota nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Un cavaliere è stato duramente attaccato, mentre Arcangelo Passirani ha fatto una gaffe. Sara Gaudenzi ha baciato un corteggiatore, ma poi lo ha eliminato e si è beccata una valanga di critiche, che l’hanno fatta piangere. Dure accuse contro Edoardo a Uomini e Donne, Maria asfalta Arcangelo. Nella puntata odierna di Uomini e Donne si è partiti con un blocco piuttosto intricato. Al centro dell’attenzione ci è finito Edoardo, il cavaliere che stava uscendo con Barbara De Santi, ma con cui ha avuto delle discussioni piuttosto accese. 🔗 Leggi su Tutto.tv

