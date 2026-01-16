María Corina Machado ha regalato il suo premio Nobel per la pace al presidente Donald Trump

María Corina Machado, leader dell’opposizione in Venezuela, ha annunciato di aver consegnato la medaglia del premio Nobel per la pace al presidente Donald Trump in un incontro privato alla Casa Bianca. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce nel contesto delle iniziative di dialogo e confronto tra le parti. La consegna si è svolta in un ambiente riservato, senza rivelare ulteriori dettagli sull’evento.

La leader dell’opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha dichiarato di aver consegnato la medaglia del premio Nobel per la pace al presidente Donald Trump durante un incontro privato alla Casa Bianca giovedì. “Penso che oggi sia un giorno storico per noi venezuelani”, ha detto dopo aver incontrato Trump, il primo incontro di persona tra i due. Questo è avvenuto poche settimane dopo che le forze statunitensi avevano catturato il presidente venezuelano Nicolás Maduro a Caracas e lo avevano incriminato per traffico di droga. “Possiamo contare sul presidente Trump”. Lo ha detto la leader dell’opposizione venezuelana ai suoi sostenitori a Washington dopo l’incontro con il presidente americano alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - María Corina Machado ha regalato il suo premio Nobel per la pace al presidente Donald Trump Leggi anche: Venezuela: Maria Corina Machado ha consegnato a Trump il suo premio Nobel per la pace Leggi anche: Nobel per la Pace, Maria Corina Machado non ritira il premio a Oslo: “Non si sa dove sia”. Al suo posto la figlia Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il Papa incontra María Corina Machado Nobel per la pace e leader dell' opposizione in Venezuela; Papa Leone XIV incontra María Corina Machado Nobel per la Pace 2025; María Corina Machado vuole cedere il suo Nobel per la Pace a Trump ma il Comitato non è d’accordo; Donald Trump riceve María Corina Machado alla Casa Bianca. María Corina Machado non sembra aver ottenuto molto dall’incontro con Donald Trump - La leader dell'opposizione in Venezuela è stata ricevuta a porte chiuse: nel frattempo l'amministrazione statunitense elogiava la presidente ad interim Delcy Rodriguez ... ilpost.it

Maria Corina Machado, chi è la vincitrice del Nobel della Pace che ha "soffiato" il Premio a Trump - Il Comitato norvegese per il Nobel ha premiato María Corina Machado per «il suo instancabile lavoro nel promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano e nel difendere la libertà attraverso ... corriereadriatico.it

María Corina Machado vuole dare il suo Nobel per la Pace a Trump - La leader dell’opposizione venezuelana, María Corina Machado, sta cercando in tutti i modi di dare al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, o quanto meno di condividere con lui, il premio Nobel p ... ilpost.it

In un incontro alla Casa Bianca la vincitrice Maria Corina Machado glielo consegna. L'Accademia aveva fatto sapere che il titolo non avrebbe cambiato comunque proprietario facebook

In un incontro alla Casa Bianca la vincitrice Maria Corina Machado glielo consegna. L'Accademia aveva fatto sapere che il titolo non avrebbe cambiato comunque proprietario x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.