Marco Van Basten | Lascio la tv per assistere mia moglie Liesbeth gravemente malata
Marco Van Basten ha annunciato di aver interrotto la sua attività televisiva per dedicarsi completamente alle cure di sua moglie Liesbeth, gravemente malata. L’ex calciatore e attuale commentatore sportivo nei Paesi Bassi ha spiegato che nei prossimi mesi si concentrerà sul suo impegno personale, affiancando le necessarie terapie intensive di Liesbeth. La notizia evidenzia il suo forte legame familiare e la volontà di supportare la moglie in questo momento difficile.
Marco Van Basten, ex attaccante del Milan, icona del calcio mondiale e, ora, volto storico dell’emittente olandese Ziggo Sport, ha annunciato che non apparirà più in televisione nei prossimi mesi. Sua moglie, Liesbeth van Capelleveen, è gravemente malata e dovrà sottoporsi a cure intensive. «Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma abbiamo molta fiducia in un buon esito», ha scritto Marco Van Basten in una nota. «Nei prossimi mesi voglio dedicarmi completamente al recupero di Liesbeth». Per un personaggio pubblico come lui, significa allontanarsi dai riflettori e dagli studi televisivi che lo hanno visto protagonista per anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
