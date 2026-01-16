Marco Van Basten si trova ad affrontare una delle sfide più impegnative della sua vita, quella di supportare la moglie Liesbeth, gravemente malata. La sua scelta di dedicarsi con attenzione e dedizione alla famiglia riflette un impegno incondizionato e una priorità fondamentale, mostrando un lato più intimo e umano rispetto alla sua carriera sportiva.

Popolare e noto commentare sportivo, adesso Marco Van Basten è chiamato alla sfida più dura: stare accanto alla moglie Liesbeth, molto malata, che ha bisogno di cure e assistenza. Per questa ragione l'olandese ex attaccante del Milan ha deciso di prendersi una pausa, almeno per i prossimi mesi, dall'emittente Ziggo Sport per la quale è un analista sportivo. Le parole di Van Basten. " Voglio dedicarmi completamente alla guarigione di Liesbeth nei prossimi mesi ", ha dichiarato Van Basten in un comunicato stampa di Ziggo Sport. Sarà senza dubbio un periodo difficile, ma siamo molto fiduciosi in un esito positivo ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Van Basten, la moglie è malata: qual è la stata sua scelta

