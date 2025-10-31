Calciomercato Inter non tramonta la pista Guéhi del Crystal Palace | possibile colpo a gennaio?

Con un occhio al futuro della difesa, l’ Inter sta scandagliando il mercato europeo alla ricerca di un profilo idoneo per poter rinforzare il reparto arretrato nerazzurro. Il nome di Marc Guéhi del Crystal Palace rimane sempre d’attualità. Il 25enne difensore inglese stuzzica il club di viale della Liberazione sia per L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, non tramonta la pista Guéhi del Crystal Palace: possibile colpo a gennaio?

News recenti che potrebbero piacerti

Passione Inter. . Cosa è successo in Inter-Fiorentina 3-0, arbitri, Serie A, calciomercato e non solo. ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIyQ Avrai una community riservata, chat private, contenuti esclusivi e moltissimi altri bonus. Potrai intervenire in diretta, partec - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli tra PSV ed Inter: quando tornano #McTominay e #Hojlund ? https://calciomercato.com/liste/napoli-cosa-filtra-sui-recuperi-di-mctominay-e-hojlund-tra-psv-eindhoven-e-inter/blte49624e38ca0cf6e… - X Vai su X

Calciomercato Inter, per Kim c’è da superare un ostacolo: ecco di cosa si tratta - Calciomercato Inter | Nonostante il recente fermento mediatico, in particolare da parte della stampa tedesca, che aveva dipinto ... Secondo news-sports.it

Calciomercato Milan, non tramonta Joe Gomez: il difensore del Liverpool è l’obiettivo - Calciomercato Milan, per la difesa in vista di gennaio l’obiettivo più realistico è Joe Gomez del Liverpool: lo scenario Il Milan capolista si prepara a sfruttare il turno casalingo contro il Pisa e l ... Segnala milannews24.com