Malen si presenta alla Roma | Qui per segnare e creare qualcosa di speciale

Donyell Malen si presenta alla Roma con entusiasmo e determinazione. Nella sua prima intervista ufficiale da giallorosso, il calciatore esprime la volontà di contribuire con impegno, puntando a segnare e a creare qualcosa di importante per il club. La sua scelta di unirsi alla squadra riflette la volontà di affrontare questa nuova sfida con serietà e passione, in un contesto che reputa stimolante e ricco di opportunità.

Il sorriso è quello di chi ha scelto senza esitazioni. Donyell Malen si presenta così alla Roma, nella sua prima intervista ufficiale da giocatore giallorosso: diretto, entusiasta, già immerso nel contesto. Le parole non sono di circostanza, ma raccontano un’idea precisa di calcio e di carriera, perfettamente allineata con il progetto che lo ha convinto a dire sì. « Mi sento bene, sono felicissimo di essere qui. Sono state delle giornate lunghe, ma sono entusiasta ». È l’incipit che apre una nuova fase, personale e sportiva, per un attaccante arrivato nella Capitale con aspettative alte e idee chiare. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Malen si presenta alla Roma: “Qui per segnare e creare qualcosa di speciale” Leggi anche: Vaz si presenta alla Roma: “Qui per crescere, ho cose da dimostrare” Leggi anche: Malen Juve, l’affare sfuma definitivamente. Il giocatore ha detto sì alla Roma. I dettagli del trasferimento La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. I sacrifici di mamma Mariska, i consigli di Henry e l'amicizia con Svilar: Roma, ecco Malen; Roma, Arena porta nuova luce: in arrivo Vaz e Malen, Baldanzi da De Rossi. Il punto sul mercato; Calciomercato Roma, da Raspadori a Malen e Robinio Vaz: tutte le trattative; Calciomercato Roma diretta, da Raspadori a Malen: tutte le trattative di oggi, aggiornamenti live. VIDEO - Malen: "Gasperini importante per me e la Roma. Darò tutto per la maglia" - Le prime parole dell'attaccante da giocatore giallorosso: "Conosco la Serie A. ilromanista.eu

Malen si presenta: “Preferisco giocare da centravanti. Lotterò per questo grande club” - Le parole dell'attaccante olandese: "Penso di poter essere più pericoloso giocando da attaccante puro, di poter creare occasioni per la squadra e segnare. msn.com

Roma, ecco il colpo Malen: è ufficiale. L'attaccante arriva dall'Aston Villa, tutti i dettagli, la formula e il numero che ha scelto - "L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Donyell Malen dall'Aston Villa. msn.com

DI MALEN IN MEGLIO Leggi il giornale: ilromanista.eu/prima-pagina Vaz si presenta: «Un onore per me» e arriva Malen. Oggi la firma del nuovo attaccante di Gasp. Lì davanti, Massara vuole un esterno, ma bisogna vendere. A partire da Baldanzi, vicin x.com

DI MALEN IN MEGLIO Leggi il giornale: https://ilromanista.eu/prima-pagina Vaz si presenta: «Un onore per me» e arriva Malen. Oggi la firma del nuovo attaccante di Gasp. Lì davanti, Massara vuole un esterno, ma bisogna vendere. A partire da Baldanzi - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.