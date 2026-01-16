Malato di tumore steso a terra nell' ospedale di Senigallia la moglie | Sono arrabbiata per lui

Un paziente affetto da tumore è stato trovato disteso a terra nell’ospedale di Senigallia. La moglie esprime preoccupazione e rabbia, mentre l’Azienda sanitaria di Ancona ha annunciato verifiche interne per chiarire la vicenda, definendola un'episodio di gravità straordinaria. La situazione solleva interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza all’interno della struttura sanitaria.

"Franco soffre di un grave tumore e io non sono arrabbiata solo per lui, ma anche per tutte le persone che stavano aspettando lì, qualcuno anche dal giorno prima". A parlare è Cecilia, 56 anni, moglie dell'uomo malato di tumore che si è dovuto sdraiare sul pavimento del Pronto Soccorso di Senigallia (Ancona), dopo aver atteso una barella per otto ore, a causa del forte dolore che gli impedisce di stare seduto a lungo. "C’è poco personale e chi lavora lo fa correndo. I dirigenti dovrebbero fare qualcosa per evitare tutto ciò”, ha detto la donna a Il Resto del Carlino. Intanto, sono arrivate anche le scuse dell'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

