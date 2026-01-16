Malato di tumore steso a terra nell' ospedale di Senigallia la moglie | Sono arrabbiata per lui

Un paziente affetto da tumore è stato trovato disteso a terra nell’ospedale di Senigallia. La moglie esprime preoccupazione e rabbia, mentre l’Azienda sanitaria di Ancona ha annunciato verifiche interne per chiarire la vicenda, definendola un'episodio di gravità straordinaria. La situazione solleva interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza all’interno della struttura sanitaria.

"Franco soffre di un grave tumore e io non sono arrabbiata solo per lui, ma anche per tutte le persone che stavano aspettando lì, qualcuno anche dal giorno prima". A parlare è Cecilia, 56 anni, moglie dell'uomo malato di tumore che si è dovuto sdraiare sul pavimento del Pronto Soccorso di Senigallia (Ancona), dopo aver atteso una barella per otto ore, a causa del forte dolore che gli impedisce di stare seduto a lungo. "C’è poco personale e chi lavora lo fa correndo. I dirigenti dovrebbero fare qualcosa per evitare tutto ciò”, ha detto la donna a Il Resto del Carlino. Intanto, sono arrivate anche le scuse dell'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Malato di tumore steso a terra nell'ospedale di Senigallia, la moglie: "Sono arrabbiata per lui" Leggi anche: Malato di tumore sdraiato a terra per ore in attesa di una barella al Pronto soccorso di Senigallia, via alle verifiche dell’Ast Leggi anche: L’odissea di Franco malato di tumore, a terra per 8 ore senza barella. La moglie: “Poco personale e chi lavora lo fa correndo” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Incubo al pronto soccorso. Le barelle non bastano . Ore per terra col catetere; Malato oncologico resta otto ore sul pavimento del pronto soccorso. L’odissea di Franco malato di tumore, a terra per 8 ore senza barella. La moglie: “Poco personale e chi lavora lo fa correndo” - Incubo al Pronto soccorso di Senigallia e denuncia choc: “Mio marito non riesce a stare seduto a lungo, per questo l’ho fatto sdraiare su una coperta”. msn.com

Senigallia, nessuna barella per il paziente oncologico. L’attesa sdraiato per terra - Otto ore senza un letto, il malato di tumore ha dovuto attendere anche sdraiato per terra su una coperta recuperata dalla moglie. editorialedomani.it

SENIGALLIA MALATO ONCOLOGICO Senigallia, malato oncologico a terra in ospedale: la moglie denuncia sui social - Franco, 60 anni, malato di tumore al colon, è stato costretto a trascorrere undici ore al Pronto soccorso seduto su una sedia di metallo ... statoquotidiano.it

Malato di tumore costretto a sdraiarsi a terra al pronto soccorso: 8 ore di attesa per una barella https://www.civuolecostanza.it/2026/01/16/malato-di-tumore-costretto-a-sdraiarsi-a-terra-al-pronto-soccorso-8-ore-di-attesa-per-una-barella/ #senigallia #malat - facebook.com facebook

Nessun letto in ospedale, malato di tumore lasciato a terra per ore. La moglie: «Aveva dolori forti, nemmeno una barella a disposizione» x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.