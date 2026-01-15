Milan e Maignan vicini al rinnovo ma c’è un problema da risolvere

Milan e Maignan si avvicinano al rinnovo del contratto, ma non mancano ostacoli da superare. La trattativa tra il club rossonero e l’entourage del portiere francese è ancora in corso, caratterizzata da alcuni punti da chiarire. Sebbene l’accordo sembri possibile, il percorso verso la formalizzazione richiede ulteriori confronti e attenzione, per garantire stabilità e continuità all’interno della rosa milanese.

Se il lieto fine è una possibilità concreta, il cammino per arrivarci sembrerebbe ancora lungo. La trattativa per blindare Mike Maignan si è trasformata in una partita a scacchi tra via Aldo Rossi e l'entourage del portiere francese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, l'accordo economico tra il club e il portiere è ormai raggiunto sulla base di un ingaggio da circa 7 milioni di euro annui (bonus inclusi) fino al 2031, una cifra che permetterebbe al francese di agganciare Rafael Leao come giocatore più pagato della rosa. Nelle ultime ore, tuttavia, un ostacolo sembra rallentare le operazioni.

