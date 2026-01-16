La Corte europea ha condannato l’Italia per la morte di Magherini, riconoscendo la responsabilità dello Stato. In Italia, invece, i carabinieri coinvolti sono stati assolti in Cassazione, lasciando irrisolti i criteri di responsabilità e giustizia nel caso. Questa decisione evidenzia differenze significative tra le percezioni di giustizia a livello europeo e nazionale.

Caso Magherini, ciò che non accade in Italia, succede in Europa. Qui da noi furono assolti in Cassazione i carabinieri che lo placcarono e nelle cui mani si spense. Ma ora la Corte europea dei diritti umani ha condannato l’Italia per la morte di Ricky, in borgo San Frediano a Firenze nella notte del 3 marzo 2014, mentre giaceva a pancia in giù, con sopra gli uomini in divisa a tenerlo fermo. Nella sentenza i giudici affermano che lo Stato italiano è responsabile del decesso perché non c’era "l’assoluta necessità" di mantenere Riccardo, 39 anni, figlio dell’ex calciatore Guido Magherini e promessa delle giovanili della Fiorentina, immobilizzato a terra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Magherini, la condanna. La Corte europea all’Italia: "Stato responsabile della morte"

Leggi anche: Morte di Magherini a Firenze, la Corte europea condanna l’Italia. Risarcimento alla famiglia

Leggi anche: Morte di Riccardo Magherini a Firenze, la Corte europea condanna l’Italia. Risarcimento alla famiglia

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La Cedu condanna l’Italia sul caso Magherini; La Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia per la morte di Riccardo Magherini; La Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia per la morte del fiorentino Riccardo Magherini; Morte Riccardo Magherini, Italia condannata dalla Corte europea dei diritti umani.

Magherini, la condanna. La Corte europea all’Italia: "Stato responsabile della morte" - I giudici del tribunale dei diritti umani: "Irregolarità anche nelle indagini". msn.com