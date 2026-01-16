Maestrelli fra i grandissimi Sarà agli Australian Open | Tanto lavoro e sudore
Maestrelli si prepara a partecipare agli Australian Open, un traguardo importante nel suo percorso nel tennis. Dopo un intenso periodo di impegno e sacrifici, il giocatore esprime soddisfazione e gratitudine per questo risultato. La sua qualificazione rappresenta il frutto di tanto lavoro e dedizione, e sarà un’occasione per mettere in mostra le sue capacità in uno dei tornei più prestigiosi al mondo.
"È un’emozione grandissima e una felicità immensa, che mi sono meritato e che mi sono goduto con una bellissima cena insieme alla mia fidanzata". Così Francesco Maestrelli, 23 anni, ha celebrato il traguardo della sua prima qualificazione a uno slam. È il primo pisano a partecipare agli Australian Open, uno dei quattro principali tornei del circuito internazionale che si disputerà nei prossimi giorni a Melbourne. Maestrelli ha ottenuto l’accesso al tabellone principale dopo avere superato in tre set Dusan Lajovic, ex numero 23 del ranking Atp (il miglior piazzamento in carriera del pisano è la posizione numero 137), dopo due ore e 18 minuti di combattutissimo tennis. 🔗 Leggi su Lanazione.it
