Sinalunga, che eccellenza. Maestrelli sogna in grande agli Australian Open.

Sinalunga si distingue per il suo talento e la passione per il tennis. Maestrelli, giovane promessa locale, si prepara agli Australian Open con determinazione. Questa sfida rappresenta un passo importante nella sua carriera e un motivo di orgoglio per la comunità. Seguire il suo cammino significa condividere un sogno che può trasformarsi in una grande realizzazione sportiva, rafforzando il legame tra il paese e il talento emergente.

Una impresa che può diventare ancora più grande. E anche una gioia sportiva per Sinalunga che lo ha accolto a braccia aperte e tifa per lui. Il tennista Francesco Maestrelli, 23 anni, supera le qualificazioni agli Australian Open e accede al tabellone principale di uno dei tornei più importanti al mondo. Pisano (gran tifoso del Pisa), Maestrelli si allena nei campi del Tc Sinalunga con coach Giovanni Galuppo, ed è un vanto per il progetto tennistico Unus. Galuppo, sinalunghese doc, la sua famiglia è molto nota e apprezzata, è uno dei simboli di un piccolo circolo che si è fatto conoscere in tutta Italia, prima da giocatore (è stato un valido tennista) e poi da capitano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

