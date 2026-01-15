Francesco Maestrelli si qualifica agli Australian Open | Prima volta su cinque set un attimo di confusione

Francesco Maestrelli si è qualificato per il tabellone principale degli Australian Open 2026, raggiungendo per la prima volta questa tappa in carriera. Dopo nove tentativi andati a vuoto, l’atleta italiano ha superato le qualificazioni, segnando un traguardo importante. La sua qualificazione rappresenta un passo avanti nel suo percorso professionale, anche se ha ammesso di aver vissuto un momento di confusione durante la sua prima partita su cinque set.

Francesco Maestrelli è riuscito a qualificarsi al tabellone principale degli Australian Open 2026: per la prima volta in carriera ha staccato il biglietto per il main draw di uno Slam, dopo aver mancato l’obiettivo nei nove precedenti tentativi. Il biglietto è arrivato dopo aver sconfitto il quotato serbo Dusan Lajovic in rimonta sul cemento di Melbourne e ora se la dovrà vedere con il francese Terence Atmane, in un primo turno che si preannuncia particolarmente impegnativo in terra oceanica. Il tennista italiano ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni di Super Tennis: “È un sogno che diventa realtà. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Francesco Maestrelli si qualifica agli Australian Open: “Prima volta su cinque set, un attimo di confusione” Leggi anche: Australian Open, chi è Francesco Maestrelli: l’azzurro qualificato (per la prima volta) in uno Slam Leggi anche: Un pisano nel tabellone principale dell'Australian Open: il sogno di Francesco Maestrelli prosegue La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Australian Open 2026, il tabellone di qualificazione e i sorteggi degli italiani; Quando potrà tornare numero 1 Sinner: gli scenari; Australian Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Maestrelli ce la fa alla decima, prima qualificazione Slam agli Australian Open. Out al turno decisivo Zeppieri, Travaglia e Bronzetti; Australian Open 2026 Francesco Maestrelli supera le qualificazioni ed accede al main draw! Out Zeppieri e Travaglia. Australian Open, chi è Francesco Maestrelli: l'azzurro qualificato (per la prima volta) in uno Slam - Francesco Mestrelli si è qualificato per il tabellone principale del singolare maschile agli Australian Open 2026 e giocherà, per la prima volta, nel main draw di un torneo dello Slam. adnkronos.com

Francesco Maestrelli dopo la qualificazione agli Australian Open: “È emozionante” - Una prima volta indimenticabile per Francesco Maestrelli, che nella notte italiana ha conquistato quell’obiettivo che sognava dal 2022, quando ancora 19enne sfiorò a New York la qualificazione al ... tennisworlditalia.com

Australian Open, chi è Francesco Maestrelli: il ‘piccolo Medvedev’ all’esordio Slam - Personaggi | Francesco Maestrelli farà il suo debutto in un Major, dopo alcune stagioni opache, tra voglia di riscatto e quella lezione appresa dal ... ubitennis.com

A molti è sfuggito ma l’unico italiano proveniente dalle qualificazioni per Melbourne ad entrare nel tabellone principale,è stato stamane Francesco Maestrelli ,pisano di 23 anni. Francesco ha battuto il forte Dusan Lajovic (già n.23 del mondo nel 2019) con il pu - facebook.com facebook

«Ho sempre sognato di poter giocare questi tipi di tornei, in main draw giocherò la mia prima partita al meglio dei cinque set. Devo un po' realizzare tutto questo ma sono veramente contento, credo di meritarmelo» Le parole di Francesco Maestrelli a SuperTe x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.