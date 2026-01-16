Made for science | il liceo D’Ascanio selezionato per il prestigioso concorso nazionale
Il liceo “D’Ascanio” è stato scelto tra 50 scuole italiane per avanzare alla seconda fase della decima edizione del concorso nazionale Mad for Science, promosso dalla Fondazione Diasorin ETS. Questa selezione riconosce l’impegno e l’eccellenza nel campo scientifico, offrendo agli studenti un’importante opportunità di confronto e approfondimento nel settore.
Sono state selezione 50 scuole secondarie in tutta Italia che accederanno alla alla seconda fase della decima edizione del prestigioso concorso nazionale Mad for science, promosso dalla fondazione Diasorin ets. Tra questi ce ne sono tre abruzzesi e uno del Pescarese. Si tratta del liceo.
