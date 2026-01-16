Made for science | il liceo D’Ascanio selezionato per il prestigioso concorso nazionale

Il liceo “D’Ascanio” è stato scelto tra 50 scuole italiane per avanzare alla seconda fase della decima edizione del concorso nazionale Mad for Science, promosso dalla Fondazione Diasorin ETS. Questa selezione riconosce l’impegno e l’eccellenza nel campo scientifico, offrendo agli studenti un’importante opportunità di confronto e approfondimento nel settore.

