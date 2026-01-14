Concorso nazionale ' Mad for Science' anche il Righi e il Pascal Comandini tra le scuole che passano alla seconda fase

La Fondazione Diasorin Ets ha annunciato le 50 scuole superiori che hanno superato la prima fase del concorso nazionale Mad for Science, arrivando alla seconda tappa. Tra queste, anche il Righi e il Pascal Comandini, che si sono distinti nel percorso di selezione. L’iniziativa, giunta alla decima edizione, mira a promuovere la cultura scientifica tra gli studenti italiani attraverso un percorso di approfondimento e competizione.

