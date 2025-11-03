Primo Seminario nazionale del Liceo del Made in Italy | il 13 novembre al Ministero Iscrizioni scuole entro il 10 NOTA

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato il Primo Seminario nazionale del Liceo del Made in Italy, in programma il 13 novembre 2025 alle ore 9.00 presso la Sala “Aldo Moro” del Ministero, in Viale Trastevere a Roma. L’iniziativa, che potrà essere seguita anche in diretta streaming, rappresenta il primo momento di confronto nazionale dedicato al nuovo percorso liceale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

