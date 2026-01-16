Machado consegna la medaglia del Premio Nobel a Trump ma Oslo precisa che non è trasferibile

Recentemente, Machado ha consegnato a Donald Trump una medaglia del Premio Nobel, evento che ha suscitato chiarimenti da parte di Oslo, specificando che il riconoscimento non è trasferibile. Nel frattempo, la leader dell'opposizione venezuelana ha affermato che tale gesto rappresenta un segno di riconoscimento per l'impegno di Trump a favore della libertà nel suo paese.

La leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado ha dichiarato di aver "consegnato" al presidente degli Stati Uniti Donald Trump la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace durante il loro incontro di giovedì. Lo riporta la Cnn. "Ho consegnato la medaglia al presidente degli Stati Uniti, il Premio Nobel per la Pace", ha detto Machado, prima di lanciarsi in un aneddoto sul rivoluzionario latinoamericano Simón Bolívar. "Gliel'ho detto", ha continuato Machado. "Duecento anni fa il generale (Marchese de) Lafayette diede a Simón Bolívar una medaglia con George Washington. Da allora, Bolívar ha conservato la medaglia per il resto della sua vita". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Machado consegna la medaglia del Premio Nobel a Trump, ma Oslo precisa che non è trasferibile Leggi anche: Nobel, perché Maria Machado non parteciperà alla cerimonia di consegna del Premio: «In viaggio verso Oslo, racconterò cosa ho dovuto affrontare» Leggi anche: Machado consegna a Trump il premio Nobel: «Possiamo contare sul presidente Usa». Ma l’attenzione del tycoon è su Delcy Rodriguez La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Machado prova a convincere Trump: «Gli ho consegnato il mio Nobel. Il Venezuela ha un presidente eletto. Rodríguez? Fa parte del regime»; Machado consegna la medaglia del Premio Nobel a Trump; Maria Corina Machado consegna la medaglia del Premio Nobel per la Pace a Trump; Machado a Washington: “Il mio Nobel a Trump”. Ma lui non cambia idea. Maria Corina Machado consegna il Nobel per la Pace a Trump: “Gli importa la sofferenza del popolo venezuelano” - La leader dell’opposizione venezuelana, María Corina Machado, ha consegnato la sua medaglia del Premio Nobel per la Pace al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante un incontro alla Casa Bi ... tg.la7.it

Trump "ha vinto" il Nobel per la Pace. La venezuelana Machado consegna il suo premio al presidente americano - La leader dell'opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ha dichiarato di aver consegnato al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ... affaritaliani.it

Machado consegna il Nobel a Trump: “Possiamo contare su di lui”. Ma la corsa alla presidenza si complica - La leader dell’opposizione venezuelana punta però a rafforzare il proprio profilo internazionale e a ottenere il sostegno dell’amministrazione americana nella sfida al potere a Caracas ... dire.it

Maria Corina Machado ha consegnato la medaglia del Premio Nobel per la pace a Donald Trump. Ma il presidente non ha cambiato idea. L’incontro era ancora in corso quando la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha confermato il giudizio espres - facebook.com facebook

Maria Corina Machado consegna il Nobel per la Pace a Trump: “Gli importa la sofferenza del popolo venezuelano” x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.