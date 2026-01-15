Machado consegna a Trump il premio Nobel | Possiamo contare sul presidente Usa Ma l’attenzione del tycoon è su Delcy Rodriguez

Maria Corina Machado ha affermato di poter contare sul supporto del presidente Trump durante un incontro alla Casa Bianca, rivolgendosi ai suoi sostenitori a Washington. Nel corso dell’incontro, Machado ha anche consegnato a Trump un premio Nobel, mentre l’attenzione del tycoon si è spostata su Delcy Rodriguez. La visita si inserisce in un contesto di tensioni e dinamiche politiche tra Venezuela e Stati Uniti.

«Possiamo contare sul presidente Trump ». Queste le parole della leader dell’opposizione venezuelana, Maria Corina Machado, ai suoi sostenitori a Washington dopo l’incontro con il presidente americano alla Casa Bianca. Machado ha parlato di un incontro positivo. E ha fatto qualcosa destinato a far discutere. « Ho consegnato al presidente degli Stati Uniti la medaglia del Premio Nobel per la Pace », ha poi dichiarato Machado ai giornalisti della Bbc, definendolo «un riconoscimento per il suo impegno unico per la nostra libertà». Delcy Rodriguez e gli interessi di Trump. Ma a conquistare l’interesse del tycoon sarebbe in realtà la vice di Maduro, Delcy Rodriguez, ora alla guida del Venezuela. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Machado e l’entusiasmo dopo l’incontro con Trump: «Possiamo contare sul presidente Usa». Ma l’attenzione del tycoon è su Delcy Rodriguez Leggi anche: Chi è Delcy Rodriguez, l'ex vice di Maduro che prova a resistere a Trump | La Nobel ?Machado delusa dal voltafaccia Usa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. María Corina Machado è rimasta fuori da tutto; Venezuela, Machado offre il suo Nobel per la Pace a Trump? Interviene il comitato del Premio: «È vietato; Venezuela e Messico, Trump: Attaccheremo via terra i cartelli della droga. Poi l'annuncio su Machado e il Nobel per la Pace; L'ambasciatrice di Maria Corina Machado in Italia: 'Caracas trattiene il respiro, ma il mandato popolare per ricostruire il Venezuela è chiaro’”. Maria Machado consegna il suo premio Nobel a Trump. «Il presidente ha difeso la libertà in Venezuela» - Maria Machado ha consegnato il suo premio Nobel per la pace a Donald Trump nel loro incontro alla Casa Bianca per il suo impegno «nella difesa ... msn.com

