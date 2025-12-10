Nobel perché Maria Machado non parteciperà alla cerimonia di consegna del Premio | In viaggio verso Oslo racconterò cosa ho dovuto affrontare

Maria Corina Machado, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, non parteciperà alla cerimonia di consegna che si terrà oggi a Oslo. In un messaggio, ha annunciato che sarà in viaggio e che condividerà successivamente le sue esperienze e le sfide affrontate in questa occasione.

La vincitrice del Premio Nobel per la Pace, Maria Corina Machado, non prenderà parte alla cerimonia ufficiale che si svolgerà oggi, mercoledì 10 dicembre, nel Municipio di Oslo. La notizia è stata confermata da Kristian Berg Harpviken, dell’Istituto Nobel norvegese, all’emittente pubblica Nrk. In una nota pubblicata sul proprio sito, l’Istituto Nobel ha però spiegato che, pur non potendo partecipare agli eventi della giornata, Machado «sta bene e sarà con noi a Oslo», definendo il suo viaggio come «un tragitto in una situazione di estremo pericolo». «Vi racconterò di persona, cosa abbiamo dovuto affrontare e quante persone hanno rischiato la vita per permettermi di arrivare a Oslo, e sono loro molto grata, e questo è un esempio di cosa significhi questo riconoscimento per il popolo venezuelano», ha detto la leader dell’opposizione venezuelana in un audio ricevuto e diffuso dal Nobel Institute. 🔗 Leggi su Open.online

