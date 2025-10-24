Voleva uccidere uno scarafaggio con uno spray infiammabile ma ha incendiato la palazzina Ha detto che era un metodo ‘collaudato' | un morto e otto feriti

Ilfattoquotidiano.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La polizia della città di Osan, in Corea del Sud, è pronta ad arrestare una donna di vent’anni accusata di aver provocato un incendio nel proprio appartamento mentre cercava di eliminare uno scarafaggio con un accendino e uno spray infiammabile. “La giovane ha dichiarato di aver già utilizzato in passato lo stesso metodo per uccidere insetti “, hanno riferito gli investigatori. L’incendio ha causato la morte di una vicina e il ferimento di otto persone per inalazione di fumo. Secondo quanto riportato dai media locali, la donna avrebbe “ involontariamente dato fuoco ad alcuni oggetti della propria abitazione ” nella notte di lunedì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

