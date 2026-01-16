L’Università è in lutto Studente di Economia muore dopo un malore Doveva dare un esame

L'Università di Siena piange la perdita di uno studente di Economia, scomparso improvvisamente a causa di un malore. La vittima, che avrebbe dovuto sostenere un esame, era apprezzata tra i compagni e stimata dal corpo docente. La comunità accademica si unisce nel cordoglio, condividendo il dolore per una giovane vita spezzata troppo presto.

di Laura Valdesi SIENA La famiglia. Gli amici. L’Università a Siena, frequentava con profitto la facoltà di Economia nel complesso didattico di piazza San Francesco. Proprio mentre si trovava in città perché doveva sostenere un esame, questa la prima ricostruzione dell’accaduto, Daniele Cipicchia, 24 anni, è stato colto da un malore. Il fatto lunedì scorso. Immediati i soccorsi del 118 e il trasferimento al policlinico Santa Maria alle Scotte. Lo studente universitario, originario di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, nonostante il tentativo dei medici, che l’hanno anche sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, non ce l’ha fatta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Università è in lutto. Studente di Economia muore dopo un malore. Doveva dare un esame Leggi anche: Parrucchiere muore per un malore mentre è in bicicletta: intera comunità in lutto Leggi anche: Lutto in città, muore per un malore Doriana Carpinetti. Aveva 52 anni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. L’Ateneo è in lutto per la scomparsa del professore Luigi “Gino” Nicolais. Professore emerito della Federico II. Ingegnere chimico, classe 1942, docente universitario e protagonista della vita istituzionale del Paese, è stato una figura di riferimento nel dialogo tr facebook E' morto il professor Roberto Delsignore, il mondo della Medicina e dell'Università in lutto x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.