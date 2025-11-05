Rinnovo Bonansea la numero 11 commenta il traguardo | Sono cresciuta insieme alla Juventus qui mi sento a casa Il consiglio alla sé del 2017 ed i ringraziamenti
Rinnovo Bonansea, la numero 11 si gode il rinnovo. L’attaccante si sente a casa ed è sempre felice di allenarsi, si gode il sogno bianconero. Con l’opzione di rinnovo scattata, Barbara Bonansea continuerà a vestire la maglia della Juventus Women fino al 30 giugno 2027. Una vera colonna portante della squadra, una leader che ha espresso tutta la sua gioia per il prosieguo della sua storia in bianconero. L’attaccante ha sottolineato come, come in tutte le cose che durano per tanto tempo”, si prenda sempre più familiarità. Per Barbara Bonansea, la Juventus Women è la realizzazione di un sogno che sta continuando a vivere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
