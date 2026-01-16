Lucca vuole restare in Italia ma al momento nessun club di Serie A è interessato Marchetti

Lucca desidera continuare a giocare in Italia, ma attualmente nessun club di Serie A si è mostrato interessato. Si discute di un possibile scambio in attacco che coinvolgerebbe anche En Nesyri, con il Napoli che ha già deciso di cedere il giocatore. Una delle opzioni valutate è uno scambio tra Lucca e Marcos Leonardo dell’Al-Hilal, ma le trattative sono ancora in fase preliminare.

Si parla di un possibile cambio in attacco che coinvolge En Nesyri e Lucca, ma non solo. Il Napoli ha deciso già da tempo di cedere Lucca e una delle ipotesi al vaglio è uno scambio con Marcos Leonardo dell'Al-Hilal. Ha detto il giornalista Sky Luca Marchetti a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: " Lucca però vorrebbe rimanere in Italia ma squadre interessate a lui in Serie A, al momento, non ce ne sono, complice anche la formula del trasferimento. Vediamo cosa succederà. Certo gli stipendi di En Nesyri e Marcos Leonardo sono più importanti rispetto a quello di Lucca, e anche su questo ci sarebbe da lavorare per sbloccare l'eventuale scambio.

