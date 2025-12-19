Lorenzo Lucca sempre più ai margini del Napoli spunta un altro club interessato

Lorenzo Lucca si trova ai margini del Napoli, mentre emerge un nuovo club interessato al suo profilo. Nel frattempo, il ritorno in campo di Romelu Lukaku si avvicina, con l’attaccante belga pronto a riconquistare il ruolo da titolare tra fine dicembre e inizio gennaio. La situazione in casa azzurra si fa sempre più interessante, tra possibili cambi di formazione e nuove strategie.

Il rientro di Romelu Lukaku in campo è ormai imminente. L'attaccante belga, che ieri era in panchina per supportare i compagni in occasione della semifinale di Supercoppa vinta per 2-0 contro il Milan, si candida a riprendersi il suo posto da titolare nell'attacco azzurro tra fine dicembre e inizio gennaio. Lukaku dovrà però scalzare la .

